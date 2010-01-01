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通讯的同工们虽然各有正职，但是大家齐心协力，抱着让2014年的最后一期在圣诞前和读者们见面的愿望，在忙碌的工作学习之余争分夺秒，截稿和排版工作都比往期更早完成。
挪威是以“能源”致富的国家，即使在全球金融危机面前也巍然不动，但是当前石油市场上的大幅波动，对挪威GDP和货币的冲击有多大呢？本期“北欧知多点”专栏里，综合国际主要财经报刊，介绍了油价下滑对挪威经济的影响。
国际油价的重挫也给我们一个机会去居安思危，想想如何更好的面对未来的挑战和机遇。优厚的福利社会政策的背面，就是大家去艰苦创业、挑战自己的动力减少，成本增加。这也是挪威（华）人与瑞典丹麦（华）人比起来，更有“知足常乐”的悠然，而甚少“开疆辟土”的野心。其实如果我们仔细想想，与其说是一方水土一方人的特性，倒不如说是社会制度对个人观念的潜移默化。要知道，早年间的挪威人，可是充满开拓新世界的锐气，否则不会有维金海盗，也不会有一只小船就远渡美国的挪威移民。（见本期《挪威人的美国梦
》） 四十多年的福利制度，增强了对公平价值体系的正向回馈，造就了高信任度的社会，极大减少了社会运行和贸易的社会成本，但是代价就是同时磨掉了普通人追求卓越的激情。既然过得去就已经够好，何必再上层楼？享受平静的生活固然也是一种实现人生价值的方式，但是如果能结合挪威文化里的平等精神和平常心，和华人筚路蓝缕、以启山林的开拓传统，以及国际化的视野和格局，也能上对得起我们飘洋过海的际遇，下能为同辈及后代做一个如何在多元文化里有所创造、有所进步的榜样。26岁的杨雪婷就是这样一个好例子，来挪威三年，每日创作不辍，并争取到多种文化奖金，以支持她的创作，最近出版了她的第一本绘本，并在国际绘本竞赛中获得第二名。她也在本期和读者们分享了她的故事。
圣诞采购将是12月主要活动之一。如何送礼，尤其是跨文化送礼，是许多人都很头疼的事。本期综合编译了报刊和挪威媒体里的相关建议，希望对读者们有些启发。总之，礼不需大，心意第一。
God Jul!
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通讯不再代办签证
通讯由于人手不够, 从2011年1月15日起不替华人办签证.
如要签证,请直接与大使馆联络. 大使馆电话: 22148908
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有关移民挪威语课程的最新条例
于2005年9月1日之前移民到挪威的移民, 将会于2010年9月1日失去免费读挪威语的机会.
于2005年9月1日之后得到居留的移民必需能出示曾修读 300 课挪威及社会课, 或是通过了所规定的挪威语考试, 才能申请永久居留权.
所有10至55岁想申请入挪威籍, 必需出示证明有300课挪威语或通过所规定的考试.
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